Düzce'de Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen tır şarampole devrildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden K.G. idaresindeki 34 NK 1146 plakalı silobas dorse takılı tır, Sinirci mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride geçti.
Kontrolden çıkan tırın şarampole devrildiği kazada sürücü K.G. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan K.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.