Düzce'de TIR Kazası: Boş LPG Depolu TIR Yanmaya Başladı

DÜZCE'de aynı yöne giden başka bir TIR ile çarpışan boş LPG deposu yüklü olan TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yolun İstanbul yönü yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 kara yolunun Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Şevket Sarı idaresindeki 34 FAU 178 plakalı boş LPG deposu yüklü TIR, Recep Ali Han yönetimindeki 43 APP 820 plakalı TIR'a arkadan çarparak yanmaya başladı. Şoförler kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Diğer TIR'ın dorsesinde ise hasar oluştu.

Yangın nedeniyle yolun İstanbul istikametinde trafik yaklaşık 2 saat durdu. Yolda, uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından yol tek şeritten trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bu arada yangını söndürme çalışmaları, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.