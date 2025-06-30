Düzce'de TIR ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Düzce'de TIR ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir TIR'ın minibüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada minibüsten fırlayan 2 kişi çelik bariyerleri aşarak otluk alana savruldu. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

DÜZCE'de Anadolu Otoyolunda TIR'ın çarptığı minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza sırasında minibüsten fırlayan 2 kişinin çelik bariyerleri aşarak otluk alana savrulduğu öğrenildi.

Kaza saat 00.30 sıralarında Anadolu Otoyolunun Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Akbaba idaresindeki 17 KP 666 plakalı TIR, aynı istikamette giden Ali Denizoğlu yönetimindeki 60 ZS 376 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsten fırlayan 1'i kadın 2 kişi çelik bariyerleri aşarak otluk alana savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 7 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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