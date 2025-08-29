Düzce'de TIR ile Çarpışan Otomobilde 7 Kişi Yaralandı

Düzce'de D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil TIR ile çarpıştı. Kaza sonucu 7 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerine intikal etti ve yaralılar hastanelere sevk edildi.

DÜZCE'de D-100 kara yolunda TIR ile çarpışan otomobildeki 7 kişi yaralandı.Kaza, saat 10.30 sıralarında, D-100 kara yolunun Öztürkler Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Davut E. yönetimindeki 06 BZG 110 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Metin E. idaresindeki 67 SG 267 plakalı silobas dorseli TIR çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüjdeki demir korkuluklara çarpıp durdu. Kazada otomobildeki 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
