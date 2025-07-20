Düzce'de Tır Devrildi, Ulaşım Aksadı

Düzce'de Tır Devrildi, Ulaşım Aksadı
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Düzce'de virajı alamayarak devrilen tır, D-100 kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Olay yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yolun İstanbul istikametindeki ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Düzce'de virajı alamayarak devrilen tır, ulaşımın aksamasına yol açtı.

Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'ndan D-100 kara yolunun İstanbul istikametine geçiş yapan H.N'nin kullandığı 37 SA 528 plakalı tır, Kervan Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yolun İstanbul istikametindeki ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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