Düzce'de ters yönde giden otomobilin neden olduğu kaza araç kamerasında

Güncelleme:
Düzce'de ters yönde giden otomobilin karıştığı kazada, araç içi kamerası ile kaza anı kaydedildi. Olayda bir sürücüye idari para cezası uygulandı.

Düzce'de ters yönde giden otomobil sürücüsünün neden olduğu kaza anı olaya karışan kamyonetin araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Çamköy Mahallesi Kuzey Çevre yolu Yedigöller sapağı mevkisinde ters yönde ilerleyen R.T. idaresindeki 67 SN 111 plakalı otomobil, kendi şeridinde seyreden U.N. yönetimindeki 81 ADZ 193 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazadan sonra savrulan araçlar, M.B. yönetimindeki 81 AAF 297 plakalı kamyonete çarptı.

Kaza anı olaya karışan M.B. idaresindeki kamyonetin araç içi kamerasınca kaydedildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin yönlendirildiği kaza mahallinde, ters yönde gittiği belirlenen R.T'ye idari para cezası verildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
