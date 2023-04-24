Üye Girişi
Haberi Paylaş
Düzce'de tellere takılan karacayı köylüler kurtardı

Düzce'de tellere takılan karacayı köylüler kurtardı

Güncel Haberler

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde tellere takılmış halde bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde tellere takılmış halde bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı.

Bakacak köyünde mezarlık ziyaretine giden Cemal Narin, bir hayvanın inleme sesini duydu. Sese yönelen Narin, avlunun tellerine takılı halde karaca buldu. Yaralı hayvanı arkadaşıyla bulunduğu yerden kurtaran Narin, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, karacayı tedavi etmek üzere teslim aldı.

Karacanın bulunması ve kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel

Gölyaka Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title