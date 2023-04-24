Düzce'de tekstil fabrikasının buhar kazanında çıkan yangın söndürüldü
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Düzce'de tekstil fabrikasının buhar kazanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'de tekstil fabrikasının buhar kazanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konuralp Mahallesi Yeni Aynalı Köyü mevkisindeki bir tekstil fabrikasının buhar kazanından yoğun duman çıktığını fark eden yetkililer, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin fabrika çalışanlarının da yardımıyla kısa sürede söndürdüğü yangında maddi hasar oluştu.
Müdahale sırasında dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.