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Düzce'de tekstil fabrikasının buhar kazanında çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de tekstil fabrikasının buhar kazanında çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Düzce'de tekstil fabrikasının buhar kazanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'de tekstil fabrikasının buhar kazanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konuralp Mahallesi Yeni Aynalı Köyü mevkisindeki bir tekstil fabrikasının buhar kazanından yoğun duman çıktığını fark eden yetkililer, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin fabrika çalışanlarının da yardımıyla kısa sürede söndürdüğü yangında maddi hasar oluştu.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

Konuralp İtfaiye Düzce Güncel Haberler

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