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Düzce'de Tek Katlı Evden Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı evden yıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti. Karaçalı Mahallesi'nde oturan Hacer K'ye (52) ait evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak evde bulunan Hacer K, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı evden yıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Karaçalı Mahallesi'nde oturan Hacer K'ye (52) ait tek katlı evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Eve giren ekipler, Hacer K'nin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Hacer K'nin cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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