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Taşkın nedeniyle inşaat halindeki binalarda çökme yaşandı

AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Düzce'de sağanakla debisi yükselen dere kenarındaki binalarda çökmeler meydana geldi.

Düzce'de sağanakla debisi yükselen dere kenarındaki binalarda çökmeler meydana geldi.

Dünden bu yana etkisini sürdüren sağanağın ardından Beyköy beldesinden geçen derenin debisi yükseldi.

Dere yatağı kenarında bulunan yolda ve inşaat halindeki 5 katlı binaların bir kısmında çökme yaşandı.

Binalarda yaşanan çökme anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

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