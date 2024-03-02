Düzce'de tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
Düzce'de millet bahçesi yakınlarında çıkan tartışmada S.U. isimli kişi, kasık bölgesinden silahla yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli kadın gözaltına alındı.
Düzce'de tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki millet bahçesinin yakınlarında S.U. ile ismi öğrenilemeyen kadın arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonucu S.U. silahla kasık bölgesinden yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralı S.U, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli kadın ise gözaltına alındı.