Düzce'de Tartışma Silahlı Saldırıya Dönüştü: 1 Yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çıkan tartışmada 1 kişi silahla göğsünden vuruldu.

Olay, Gümüşova ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa G. ile Şeref A. arasında henüz sebebi belli olmayan bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Şeref A. silahla ateş ederek Mustafa G.'yi göğsünden yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Mustafa G.'nin kafasında darp aldığı ve göğsünden silahla yaralandığı öğrenilirken Şeref A.'da olay yerinden kaçtı. Güvenlik güçleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken Cumhuriyet Savcılığı tarafından yaralama olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE