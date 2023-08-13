Düzce'de Tarım Aracı ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Düzce-Akçakoca kara yolu Konuralp mevkisinde, tarım aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol temizlendikten sonra ulaşım normale döndü.

Düzce'de "pat pat" adı verilen tarım aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce- Akçakoca kara yolu Konuralp mevkisi Tabakhane köprüsü yakınlarındaki kavşakta, Ali K'nin kullandığı tarım aracı ile Adil K. yönetimindeki 34 AG 2291 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yola dökülen yağ ve mazot nedeniyle Akçakoca istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım ise Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.