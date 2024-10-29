Düzce'de Taksi Kazası: Sürücü Yaralandı

DÜZCE'de taksinin iş yerine çarptığı, sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 05.30 sıralarında Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, o sırada kapalı olan motosiklet satış dükkanına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Yasin T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.