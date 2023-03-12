Düzce'de tabancayla vurulan kişi yaralandı

Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Kültür Mahallesi Spor Sokak'ta O.B, aralarında anlaşmazlık bulunan S.B. ile karşılaşınca tabancasıyla ateş etti.

Dizinden yaralanan S.B, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı arıyor.