Düzce'de süs havuzunda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
AA - Cem Ali Kuş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Düzce'de süs havuzuna girerek mahsur kalan sahipsiz köpeğin yardımına itfaiye yetişti.
Düzce'de süs havuzuna girerek mahsur kalan sahipsiz köpeğin yardımına itfaiye yetişti.
Camikebir Mahallesi'nde Millet Bahçesi içerisinde bulunan süs havuzuna giren köpek, geri çıkamayarak mahsur kaldı.
Durumu fark eden vatandaşlar, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, süs havuzuna girerek köpeği kurtardı.
Gözetim altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
AA / Cem Ali Kuş - Güncel