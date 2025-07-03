Düzce'de Sürücüler Ambulansa Yol Verdi

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Düzce'de bir ambulansın, bulantı ve kusma şikayetiyle hastayı hastaneye götürürken sürücülerin fermuar sistemiyle yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düzce'de sürücülerin fermuar sistemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bulantı ve kusma şikayetiyle aldığı hastayı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götüren ambulans, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, Olimpiyat Kavşağı mevkisinde trafiğin sıkışması nedeniyle sirenlerini açtı.

Bunun üzerine trafikteki diğer sürücüler, fermuar sistemini uygulayarak ambulansa yol verdi.

Söz konusu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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