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Düzce'de Sürücüler Ambulansa Yol Verdi

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D-100 kara yolunda sürücüler, ambulansa yol vermek için fermuar sistemi uyguladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düzce'de sürücülerin fermuar sistemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden ambulans, Olimpiyat Kavşağı mevkisinde trafiğin sıkışması nedeniyle sirenlerini açtı.

Bunun üzerine trafikteki diğer sürücüler, fermuar sistemini uygulayarak ambulansa yol verdi. Söz konusu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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