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Düzce'de Sürdürülebilir Koruma Eğitimi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şubesi ekipleri, Efteni Gölü ve Sarıkaya Mağarası'nda sürdürülebilir koruma eğitimi aldı. Eğitimde, biyolojik çeşitlilik, korunan alanlar ve mağaraların ekosistem üzerindeki katkıları üzerinde duruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şubesi ekiplerine sürdürülebilir koruma eğitimi verildi.

Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum personeli, Efteni Gölü ve Sarıkaya Mağarası'nda eğitim gördü.

Mağara Koruma Çalışma Grubunca verilen eğitimde şube personeli, biyolojik çeşitlilik ve korunan alanlar açısından hayati önem taşıyan mağaraların barındırdığı ekosistemlerin doğaya katkısı, mağara oluşumları ve mağaracılıkta güvenlik üzerine pratik yaptı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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