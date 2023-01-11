Düzce'de su kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Düzce'de kamyonetin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Düzce'de kamyonetin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı. İsmail Canpolat idaresindeki 81 ACK 954 plakalı kamyonet, Merkeze bağlı Ozanlar-Turaplar köyü arasındaki bağlantı yolu üzerinde su kanalına devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri hafif yaralanan araç sürücüsünü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaynak: AA / Güncel İsmail Canpolat Düzce Güncel Haberler

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