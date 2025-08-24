Düzce'de Sosyal Medya İçin Direksiyon Koltuğundan Kalkıp Sürücüye Ceza

Düzce'de Sosyal Medya İçin Direksiyon Koltuğundan Kalkıp Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de hafif ticari araç kullanırken yan koltuğa oturan sürücü Efekan Y.'nin sosyal medyada paylaştığı anlar, trafik ekiplerinin dikkatini çekti. Sürücünün ehliyetine el konulup idari para cezası kesildi.

DÜZCE'de hafif ticari aracını yan koltuğa oturarak kullanıp o anları sosyal medyada paylaşan sürücünün ehliyetine el konuldu ve idari para cezası kesildi.

Yahyalar bağlantı yolunda gece saatlerinde hafif ticari aracı ile seyreden Efekan Y. direksiyonun başından kalkarak sağ koltuğa geçip, buradan sürüş yaptı. Efekan Y. o anları kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sürücüyü yakalayarak ehliyetine el koyup idari para cezası kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TSK düğmeye bastı! Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek

TSK komşu ülke için düğmeye bastı! Askerlere komando eğitimi verilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kara yolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.