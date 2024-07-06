Düzce'de Sokakta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Düzce'de Camikebir Mahallesi'nde Yücel A. isimli bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak'ta yürüyen Yücel A'ya, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yücel A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.