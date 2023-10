Düzce'de sokaklar Türk bayrakları ile donatıldı

100 ay yıldızlı balon gökyüzüne bırakıldı

DÜZCE - Cumhuriyet'in 100. Yılı Düzce'de coşku ile kutlanıyor. İl genelinde tüm sokaklar Türk bayrakları ile donatıldı.

Düzce Valiliği ve Düzce İl Özel İdaresi işbirliğinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde il genelinde tüm sokaklar Türk Bayrakları ile donatıldı. "Köyümde Cumhuriyeti Yaşıyorum" projesi çerçevesinde il genelinde tüm köylere asılan Türk Bayraklarının sonuncusu Aydınpınar köyüne de asıldı. Köyde ayrıca 100 Ay-Yıldızlı balon gökyüzüne bırakılırken, Düzce Valisi Selçuk Aslan'da köye giderek Cumhuriyet'in coşkusunu katılımcılar ile birlikte yaşadı. Tüm köyleri bayraklarla donattıklarını belirten Vali Aslan, " Cumhuriyet'in 100. Yılı bir asrı deviren çınar halinde kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu coşkuyu tüm köylerimize taşımak istedik. Bu noktada İl Özel İdaresi olarak tüm köylerimizi bayraklar ile donattık. Bugün de sembolik olarak Aydınpınar köyümüzde kutlama seromonisi yaptık. Köylü halkımız, vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz ile beraber burada gördüğünüz ambiansın bir benzerini ilimizdeki 278 köyümüzde Türk Bayrağımız ile süsledik. Mahalle muhtarlarından da talepler geldi. Aynı şekilde 115 mahallemize de İl Özel İdaresi tarafından dağıtıldı. Cumhuriyet bayramı heyecanını Düzce'nin her bir noktasına taşıma mutluluğu içerisindeyiz. 100 yıl yaşadın binlerce yıl yaşa Cumhuriyet diyoruz" şeklinde konuştu.