Düzce'de Sokak Hayvanları Bakım Merkezine iki yeni cihaz alındı

DÜZCE (AA) - Düzce'de Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, teknolojik cihazlarla donatılıyor.

Kan sayım cihazı ile röntgen cihazı alınan merkez, aynı zamanda tam donanımlı hayvan hastanesi olarak bölgeye hizmet ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Avrupa standartlarında bir merkez olduğunu ifade ederek, merkezin teknolojik cihazlarla donatıldığını söyledi.

Son teknoloji röntgen cihazının da kurulduğu bakımevine ziyaret eden Özlü, "Merkezimizin cihaz eksikliklerini de tamamlıyoruz. En son yeni bir röntgen cihazı kazandırdık. Hastalık ve tedavi belirlemede veterinerlerimize büyük katkısı olacağını düşündüğümüz kan sayım cihazının da alınması talimatını verdik. Sokak hayvanlarımızın tam teşekküllü bir hastane gibi olan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde tüm tedavileri yapılarak sağlıklı hale getirilecek." ifadelerini kullandı.

Özlü, yeni alanların da merkezin bünyesine kazandırıldığını aktararak, "Düzce'mizde topladığımız hayvanların tedavi ve kısırlaştırılmalarının ardından yeni bir doğal yaşam alanı oluşturuyoruz. Kafesler yerine yine kapalı ancak açık alan olacak. Bizim kontrolümüzdeki alanda hayvanlarımızın yemlerini de barınmalarını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.