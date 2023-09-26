Düzce'de Şok Uygulamada 31 Kaçak Akıllı Telefon Ele Geçirildi

Düzce'de yapılan şok uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 31 kaçak akıllı telefon ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan adli işlem devam ediyor.

Düzce'de şok uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 31 kaçak akıllı telefon ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli yunus timi, Çay Mahallesi'nde gerçekleştirilen şok denetimlerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan farklı markalara ait 31 kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE