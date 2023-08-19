Düzce'de Şok Uygulama: 42 Bin 698 TL Cezai İşlem Uygulandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği şok uygulamada 42 bin 698 TL cezai işlem uygulandı. Uyuşturucu, hırsızlık ve farklı suçlardan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Trafik ekipleri ise 122 araç ve sürücüsünü sorgularken, 15 araç sürücüsüne ceza uygulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent gelinde yaptığı şok uygulamada 42 bin 698 TL cezai işlem uyguladı.

Polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler yaptıkları uygulamada uyuşturucu, hırsızlık ve farklı suçlardan 9 şüpheli hakkında işlem yaptı. Trafik ekipleri ise 122 araç ve sürücüsünü sorgularken, 15 araç sürücüsüne 42 bin 698 lira ceza uygulandı, 1 araç trafikten men edildi. - DÜZCE