Düzce'de Sis ve Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Düzce'de sis ve yağmur etkili oluyor

DÜZCE - Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Düzce'de hava sıcaklıkları 5 derece birden düşerken, dün akşam saatlerinden itibaren yağmur başladı. Yağışla birlikte kent genelinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü kentte, özellikle yüksek kesimlerde sis bulutları hakim durumda.