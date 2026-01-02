Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu

Güncelleme:
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler elektronik tabelalarla uyarıldı ve araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kar yağışı etkisini yitirdi. Bölgede bugün itibariyle sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Araçlar, sis nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Sürücüler, elektronik tabelalarla sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
