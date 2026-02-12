Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesini azalttı. Jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi.
Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis görüş mesafesini azalttı.
Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli seyretti.
Bölgede görev yapan jandarma ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Kent merkezinde de sis etkili oldu.