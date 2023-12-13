Düzce'de sis etkili oldu

DÜZCE - Düzce'de etkili olan sis, kent merkezinde görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Gün içerisinde hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Düzce'de gece başlayan sis, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kent merkezinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis ulaşımı da zaman zaman olumsuz etkilerken, sürücüler bazı noktalarda araç farlarını yakıp takip mesafesini açarak ilerledi. Trafik ekipleri, vatandaşları görüş mesafesinin düşmesine sebep olan sise karşı uyararak, sürücülerin farlarını yakmalarını, hız kurallarına uymalarını ve yayalara karşı daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.