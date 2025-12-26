Haberler

Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli adliyede

Güncelleme:
Düzce'de düzenlenen operasyonda 46 bin 655 tabanca parçası ve yaklaşık 2 bin 100 tabanca üretimine yetecek malzeme ele geçirilirken, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DÜZCE'de 2 araçta 46 bin 655 tabanca parçası ile yaklaşık 2 bin 100 tabanca elde edilebilecek malzemenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Tokuşlar Mahallesi'nde M.E.K.'ye ait iş yerinden yolcu otobüsüne ve 1 otomobile kolilerle malzeme yüklendiği tespit edildi. Takip başlatan ekipler, Anadolu Otoyolu'na çıkmadan otobüs ile otomobili durdurdu. 2 araçta yapılan aramada; 46 bin 655 tabanca parçası ile birleştirildiğinde bazı parçaları eksik olmakla birlikte yaklaşık 2 bin 100 tabanca elde edilebilecek malzeme ele geçirildi. İş yerinin deposunda da 3 ruhsatsız tabanca ve 152 fişek bulundu. Olayla ilgili A.Ö. (52), M.C.Ö. (43), I.İ. (43), D.D. (28), M.E.K. (64) ve Z.K. (26) polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
