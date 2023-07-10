Düzce'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Taşkınlar Oluştu

Düzce Valisi Cevdet Atay, kent genelinde meydana gelen sağanak yağışlar sonucu Yığılca ilçesinde 36 saatte 225 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Taşkınlar nedeniyle birçok ev, bahçe ve ahır zarar gördü, köy yolları tahrip oldu. AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi köylerde mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalara devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yağışların devam edeceği bilgisi alındı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, kent genelinde sağanak nedeniyle meydana gelen taşkınlardan en çok etkilenen Yığılca ilçesinde son 36 saatte metrekareye 225 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Kentte dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren kuvvetli yağış, başta Yığılca olmak üzere Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka, Kaynaşlı ve Düzce merkezde derelerin taşmasına yol açtı.

Düzce merkezde debisi yükseldiği için güvenlik çemberine alınan Asar Deresi'nin çevresi boşaltıldı.

Karaca Deresi'nin taşması sonucu Metek TOKİ'deki konutların zemin katlarını su bastı.

Söz konusu ilçelere bağlı birçok köyde ev, bahçe ve ahırlar zarar gördü, köy yolları tahrip oldu, ekili araziler su altında kaldı.

Afad ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), köylerde mahsur kalanları kurtarmak için gün boyu seferber oldu.

"Herhangi bir can kaybı yok"

Düzce Valisi Cevdet Atay, devam eden yağışlar ve yer yer meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan Düzce-Yığılca kara yolundaki çalışmaları inceledi.

Sağanak nedeniyle oluşan taşkınlardan en çok Yığılca ilçesinin etkilendiğini belirten Atay, "Yığılca'da metrekareye yaklaşık 225 kilogram civarında yağış düştü. Bu son yıllarda gördüğümüz ciddi rakamlardan birisi, 36 saatte 225 kilogram yağış. 50 kilogram da sabaha kadar bekleniyor. Yani bu yaklaşık 300 kilograma yakın bir yağış demek. Bir köyümüzde vatandaşımızın evinde çökme meydana gelmiştir. Ama herhangi bir can kaybı olmadı. Çünkü bu evler boş. Yani biz tedbirlerimizi aldık." dedi.

Düzce genelinde yağışlar neticesinde şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını vurgulayan Atay, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yağışların devam edeceğine yönünde bilgi geldiğini söyledi.

"Dere kenarlarından uzak durun"

Atay, yağışın neden olabileceği olumsuzluklar konusunda vatandaşları uyararak, "Biz bu tehlikenin yarın öğlene kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla yarın öğlene kadar vatandaşlarımızın derelerden, dere kenarlarından uzak durmalarını rica ediyoruz. Bunu üstüne basa basa söylüyorum, çünkü büyük önem arz eden bir konu." diye konuştu.

Yaklaşık 400 kişinin sahada canla başla çalışmaları sürdürdüğünü dile getiren Atay, 200 iş makinesinin de kritik bölgelere acil müdahalede bulunduğunu aktardı.

Riskli bölgelerden tahliyeler sürüyor

Atay, riskli bölgelerden tahliyelerin AFAD ve jandarma koordinesinde devam ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 500 vatandaşımızı tehlikeli alanlardan daha güvenli alanlara tahliye etmiştik evvelki günden itibaren. Bugün de mesela 96 tarım işçimizi KYK yurtlarına yerleştirdik. Farklı yerlerde, derelerin ters tarafında bulunduğu yerlerde aldığımız vatandaşlarımız oldu. Onların da tahliyesini gerçekleştirdik."

Atay, normal zamanlarda yaklaşık 35 milyon metreküp su hacmine sahip Düzce ile Yığılca arasındaki Hasanlar Barajı'nın, son yağışlarla 82 milyon metreküp hacme ulaştığını, çevresindeki köylerde yaşayan vatandaşların tahliyeleri konusunda gerekli tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.