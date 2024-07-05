Düzce'de şiddetli yağış nedeniyle devrilen ağaç kaldırıldı
Düzce'de yaşanan şiddetli yağış sonucunda Gaziantep Caddesi'nde devrilen ağaç, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. İş makinesiyle kaldırılan ağaç, temizlik yapıldıktan sonra bölgeden uzaklaştırıldı.
Düzce'de şiddetli yağış nedeniyle devrilen ağaç, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı.
Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle Gaziantep Caddesi'nde devrilen ağacın kaldırılması için bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ağacı iş makinesiyle kaldırıp kamyonete yükleyen ekipler, caddenin çevre temizliğini yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.