DÜZCE (İHA) - Düzce'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar caddelerde yoğunluk oluşturdu

DÜZCE - Uzun zamandır soğuk havanın etkili olduğu Düzce'de, bugün güneş havayı fırsat bilen vatandaşlar işlek caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının 24 derece ölçüldüğü Düzce'de, sıcak havayı gören vatandaşlar soluğu işlek caddelerde aldı. Kar yağışı ve soğuk havanın ardından bugün güneşin keyfini süren vatandaşlar, sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar alışverişlerini yaparken, bazıları ise yeşil alanlarda güneşlendi.

Kentte uzun süre soğuk havanın etkili olduğunu söyleyen Ercan Biltaş, "Güneşi gören insanlar evde sıkıldığını anladı. Kış sanki bitmeyecekmiş gibiydi, her gün kar yağdı. Kar yağınca da vatandaşlar evlerde sıkıldı. Şu anda şehir merkezi cıvıl cıvıl. İnsanlar sıcağı görünce dışarı çıktı. Sokaklar dolduğu zamanda işlerimiz etkili oldu. Kalabalık olunca vatandaşlar da alışveriş yapmaya başladı. Herkese yarıyor. Bütün esnafa yaradı" dedi.