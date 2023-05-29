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Düzce'de seyir halindeki vidanjör yandı

Düzce'de seyir halindeki vidanjör yandı

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Düzce'de seyir halindeyken yanan vidanjör kullanılamaz hale geldi. D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunda seyreden Düzce Belediyesine ait sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 EJ 740 plakalı vidanjörde yangın çıktı.

Düzce'de seyir halindeyken yanan vidanjör kullanılamaz hale geldi.

D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunda seyreden Düzce Belediyesine ait sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 EJ 740 plakalı vidanjörde yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı Konuralp Beçi ışıkları mevkisinde durdurarak itfaiye ve polise haber verdi.

Alevlerin büyümesi üzerine yolun Zonguldak istikameti tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında vidanjör kullanılamaz hale geldi.

Ulaşım, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

Batı Karadeniz Zonguldak Düzce Güncel Haberler

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