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Düzce'de Seyir Halindeki Otobüste Yangın Çıktı

Düzce'de Seyir Halindeki Otobüste Yangın Çıktı
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bulunan yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü, yangın anında yolcuları tahliye ederek sağ salim kurtulmalarını sağladı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'dan İstanbul'a giden A.E.E'nin kullandığı 34 MTC 935 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, Sarıçökek mevkisinde alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul yönünde trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Öte yandan yolcuların, başka bir otobüsle gidecekleri yere götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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