Düzce'de Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Düzce'de yapılan operasyonda sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.Ö'nün üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Tutuklanan zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanacak.
Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.Ö'nün (43) üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Bu arada şüpheliden uyuşturucu aldığı tespit edilen kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.