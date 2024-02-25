Düzce'de sentetik uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı

Düzce'de üst ve araç aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, zanlılar N.K. (39), U.Ö. (44) ve E.Ö'nün (42) araçlarında ve üzerlerinde arama yaptı.

Aramalarda 4 parça halinde 206 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.