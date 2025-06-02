Düzce'de Sentetik Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de Sentetik Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı
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Düzce'de gerçekleştiren operasyon sonucunda, çantasında 210 gram sentetik uyuşturucu bulunan E.B. tutuklandı. Şüphelinin daha önce 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Düzce'de çantasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B'nin (21) çantasında yapılan aramada 3 parça halinde 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Hakkında 6 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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