(DRONE) - Selin etkilediği İçmeler köyü havadan görüntülendi Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler köyünde selin izlerinin silinmesinin ardından günlük yaşam rutinine dönerken, kahvehane ve bakkal gibi işletmeler faaliyetlerine başladı. Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler köyünde selin izlerinin silinmesinin ardından günlük yaşam rutinine dönerken, kahvehane ve bakkal gibi işletmeler faaliyetlerine başladı. Köyde selin ardından yoğun mücadele yürütülürken Melen Çayı'nın taşması sonucu yerleşim yerlerine gelen sular, sıcak havaların da etkisiyle geri çekilmeye başladı. Can kaybının yaşanmadığı bölgede vatandaşlar, çalışmaların tamamlanmasıyla normal hayatına dönmeye başladı. Köydeki kahvehane ve bakkal gibi bazı iş yerleri de açıldı. Suların çekilmeye başladığı İçmeler köyü dronla görüntülendi. AA / Ömer Ürer - Güncel Güncel Haberler

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