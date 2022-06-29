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Son dakika haber: Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Son dakika haber: Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Son dakika haberler... Kaynaşlı ilçesinde dün sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynaşlı ilçesinde dün sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışma yürütürken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

İl Özel İdaresi ve AFAD'a ait iş makineleri ile kepçeler Üçköprü mevkisinde dere yatağındaki suyun akış yönünü değiştirirken, AFAD, JAK, İHH, itfaiye ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünden gelen polis dalgıçlar bölgede arama yapıyor.

Bayrak'ın yakınları da olay yerinde endişeli bekleyişini sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri aileye destek olurken, UMKE ekipleri ve ambulans bölgede hazır bekletiliyor.

Dün gün boyunca dere yatağında tarama çalışması yürüten ekipler, operatörün kullandığı iş makinesini bulmuştu.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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