Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi - Haberler

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Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için yürütülen çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için yürütülen çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışma yürütürken önceki gün köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan çalışmalarda üçüncü gün tamamlandı.

Bölgede havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın erken saatlerde yeniden başlanacağı belirtildi.

Sel felaketinin yaşandığı bölgede kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için AFAD koordinasyonunda çok sayıda arama kurtarma ekibi ve dalgıç polisler tarafından çalışma başlatılmıştı.

Helikopter, drone ve rafting botlarının da kullanıldığı çalışmada önceki gün Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesi, dün de ayakkabısını bulunmuştu.

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

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