Düzce'de selde zarar gören su regülatöründe temizlik çalışmaları sürüyor Düzce'de selin ardından zarar gören içme suyu ana regülatöründe temizlik çalışması devam ediyor. Düzce'de selin ardından zarar gören içme suyu ana regülatöründe temizlik çalışması devam ediyor. Kentin su ihtiyacını karşılayan Beyköy beldesindeki Uğur suyunda bulunan ana regülatörün selde zarar gören kısımlarının yeniden arıtma tesisine bağlanması için çalışma yürüten Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, regülatörün girişini tıkayan yığıntıları kaldırmayı sürdürüyor. Ana regülatöre giden yolun da yapılmasıyla yeni içme suyu isale hattı boruları döşenerek Düzce'ye sağlanan su regülatörü ikiye çıkarılacak. Su borularının temizlenmesiyle kente su basım denemeleri başlayacak. AA / Cem Ali Kuş - Güncel Düzce Belediyesi Düzce su Güncel Haberler

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