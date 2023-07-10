Düzce'de selde 2 evin yıkılma anı cep telefonu kamerasında

Düzce'de meydana gelen selde 2 evin yıkılma anı, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzce'de yaklaşık iki gündür etkili olan kuvvetli yağış, Beyköy beldesinin bazı bölgelerinde taşkınlara ve sele yol açtı.

Beldenin içinden geçen Uğur Çayı taşınca bazı evleri su bastı.

Tek katlı 2 evin selin etkisiyle yıkılma anını, vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.