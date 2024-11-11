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Düzce'de Sel Felaketi Sonrası Konut Kura Çekimi Gerçekleşti

Düzce'de Sel Felaketi Sonrası Konut Kura Çekimi Gerçekleşti
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2019 yılında Düzce'de meydana gelen sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için yapılan 63 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Törende, felakette kayıplar yaşayan ailelerin mutluluğu dikkat çekti.

Düzce'de 2019'da meydana gelen sel, su baskını ve heyelanlardan evleri hasar gören vatandaşlar için yapılan toplu konutların kura çekimi gerçekleştirildi.

Kentte 17-18 Temmuz 2019'daki afette evleri hasar gören vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Beyciler Mahallesi'nde yapımına başlanan 63 konutun inşası tamamlandı.

Konutların hak sahiplerine teslimi için Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Konferans Salonu'nda kura çekildi.

Vali Yardımcısı Ömer Sağlam ve AFAD İl Müdürü Ali Kartal'ın da katıldığı törende, hak sahibi aileler yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde 3 kızını ve eşini kaybeden Erkan Kaplan ile afette yaşama tutunduğu ağacın üzerinden 2,5 saat sonra kurtarılan oğlu Furkan Kaplan da törene katıldı.

Baba Kaplan, gazetecilere, yaşadığı acının 5 senedir devam ettiğini belirterek, "Çocuğuma en sonunda bir ev bırakabileceğim. Vefat edenlerimizi de Allah nur içinde yatırsın. Değişen bir şey yok, acımız aynı. Afetten sonra da geride kalan çocuğum için bir şekilde yaşamak zorundaydım. O zamana dönecek olursak bitti benim dünyam, her şeyimi orada kaybettim." diye konuştu.

Kurtarıldıktan sonra uzun süre toparlanamadığından bahseden Furkan Kaplan da yeni evlerine kavuştukları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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