Düzce'de sel bilançosu; otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı (2) SELDE MAHSUR KALAN HAYVANLAR BOTLARLA KURTARILDIDüzce'de etkili olan sağanağın ardından su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde mahsur kalan hayvanları raftingciler kurtardı. SELDE MAHSUR KALAN HAYVANLAR BOTLARLA KURTARILDI Düzce'de etkili olan sağanağın ardından su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde mahsur kalan hayvanları raftingciler kurtardı. Köprübaşı Ömerefendi köyünde Melen Çayı'na bağlanan derelerde yaşanan taşkınların ardından köpekler ve büyükbaş hayvanlar bulundukları yerlerde mahsur kaldı. Botlarıyla taşkın bölgelerine gelen sporcular, uzun uğraşlar sonucu 2 büyükbaş hayvan ve 4 köpeği kurtardı. 20 EVİ SU BASTI Düzce Yahyalar Mahallesi'nde gece saatlerinde yağmur nedeniyle evleri su bastı. 20'ye yakın evin su altında kaldığı mahalleli geceyi dışarıda geçirdi. Evini su basan Niyazi Hasıroğlu, "Hasar büyük, ev gitti, parkeler gitti, mobilyalar gitti. 20 santimetre su boşaltıyoruz sabahtan beri" dedi. Huri Kuşçu ise, "Sabah ezanı sonrası birden su geldi. Kum falan koyduk ama kumu yıktı, eve girdi. Ondan sonra bir şey yapamadık. Hemen dışarı çıktık. Kendimize bir şey olmasın dedik. Evde hiçbir şey kalmadı. Geceden beri dışarıdayız. Kalacak yerimiz yok" diye konuştu. Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel Düzce su Güncel Haberler

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