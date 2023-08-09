Düzce'de sel afeti sonrası istihdam sağlanacak

Düzce Valiliği, sel afeti sonrası hasar gören üst yapının onarılması ve hizmetlerin düzeltilmesi için 150 kişiyi 6 ay süreyle istihdam edecek. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.

Düzce'de meydana gelen sel afetinin ardından yaraların daha hızlı sarılması için 150 kişi 6 aylık istihdam edilecek.

Düzce Valiliği, ilde meydana gelen sel afetinde hasar gören üst yapının onarılması, aksayan hizmetlerin sağlıklı sunulması amacıyla 150 kişi 6 aylık istihdam sağlayacak. 14-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuru şartları arasında İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, TYP başvuru tarihinde işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, Emekli ve malul aylığı almamak ve Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç) aranıyor. - DÜZCE