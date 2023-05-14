Düzce'de seçimler için huzurevinde sandık kuruldu

Düzce'de huzurevi sakinleri, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitti.

Düzce'de huzurevi sakinleri, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitti.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde kurulan 1377 No'lu sandıkta, saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı.

Erken saatte tekerlekli sandalye ve değnekleriyle sandık başına gelen huzurevi sakinleri, bir süre bekledi. Seçmenler, oy kullanma işleminin başlamasıyla oylarını kullandı.

Gözetmenler eşliğinde oyunu kullanan Nejdet Kahya (64), AA muhabirine, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Oyumuzu kullandık. Buraya sandığı ayığımıza getirdiler." dedi.

Seval Önal de huzurevinde 3. kez oy kullandığını anlatarak, "1936 doğumluyum. Çok şükür oyumuzu kullandık. Daha önce sandık başkanlığı da yapmıştım." diye konuştu.