Düzce'de Samanlık Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Düzce'de Hacıaliler köyünde bir evin bahçesindeki samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olayda samanlık kullanılamaz hale geldi.
Düzce'de bir evin bahçesindeki samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Hacıaliler köyünde İ.D'ye ait evin bahçesindeki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel