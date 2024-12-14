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Düzce'de Sahte Para Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de Sahte Para Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Düzce'de düzenlenen sahte para operasyonunda, 100 dolarlık ve 200 liralık sahte banknotlarla birlikte birçok malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K. isimli şüpheli tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen sahte para operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 100 dolarlık banknotlar halinde toplam 165 bin dolar, 200 liralık banknotlar halinde toplam 249 bin 400 lira sahte para ile para sayma makinesi, 48 özel solüsyonlu para yapmaya uygun kağıt, 740 basıma hazırlanmış kağıt ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K. (43), işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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